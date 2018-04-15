Gheorghe Popescu, UEFA Kupası'nı getiren kramponlarını satışa çıkardı

Galatasaray'ın 17 Mayıs 2000'de Arsenal'ı devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı tarihi maçta son penaltıyı atan isim Gheorghe Popescu'ydu.

Cim Bom'un efsanevi defans oyuncusu, resmi Facebook hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Sarı Kırmızılılar'a kupayı getiren golü attığı ayakkabıları açık arttırmayla satışa çıkaracağını açıkladı.

Popescu, Facebook hesabına gelen tekliflerden en yüksek fiyatı verene satacağı ayakkabılardan elde edilen geliri ise 7 aydır boynundan sakat olan vatandaşı Mihai Nesu'nun vakfına bağışlayacak.

(Fanatik)