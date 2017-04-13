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Barcelona Arda Turan'ı Çin'e göndermeyi planlıyor

Gelecek sezon kadro yapılanmasına gidecek olan Barcelona, Arda Turan'ı Çin'e gönderip iyi bir kaynak yaratmak istiyor.

  • Hürriyet
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İşte Barcelona'da kalacak ve gidecekler listesi:

Andre ter Stegen - Kalacak: Barcelona’nın kuşkusuz kaledeki vazgeçilmezi. Zaman zaman hatalar yapsa da hala çok genç ve öğrenmeye devam ediyor.

Rafinha Alcantara - Tehlikede: Yaşadığı sık sakatlıklar performansını yeterince ortaya koyamamasına neden oldu. Ritmini bulması da zaman alıyor. Durumu kritik isimlerden.

Jasper Cillessen - Kalacak: Hollandalı iyi bir yedek. Şans bulduğu maçlarda da kalede sağlam durduğunu gösterdi.

Paco Alcacer - Tehlikede: Luis Enrique giderse bir şansı var. Yeni gelecek teknik direktöre kendi ispat etmek. Aksi durumda hiç şansı yok.

Jordi Masip - Tehlikede: Hayatını Barcelona’da geçirdi ancak hiçbir zaman takımın ilk kalecisi olmayı başaramadı. Bu yaz sözleşmesi sona eriyor ancak durumu oldukça kritik.

Jeremy Mathieu - Gidecek: Barcelona için hayalkırıklığıydı. Birkaç maç haricinde hem performans anlamında hem de oyun stiliyle hiçbir zaman Barcelona oyuncusu olamadı.

Samuel Umtiti - Kalacak: Kuşkusuz sezonun kazananı. Taraftarlar bile onun varlığını ve savaşçı ruhunu benimsedi. Yeri garanti isimlerin başında geliyor.

Ivan Rakitic - Tehlikede: Yeni sözleşme imzalamasına rağmen performansıyla eskiyi mumla aratıyor. Eskisi kadar top tutmadığı gibi savunma yönünden de uzaklaştı.

Jordi Alba - Kalacak: 2012’den beri takımda. Luis Enrique 3-4-3’e döndüğünde kendini bankta bulsa da enerjisi ve ileri çıkışlarıyla hala vazgeçilmezler arasında.

Javier Mascherano - Tehlikede: Barcelona’nın en önemli oyuncularından ancak eskisi kadar formda değil. Büyük maçlarda bekleneni veremiyor.

Gerard Pique - Kalacak: Savunmanın merkezinde vazgeçilmez. Eksikliği her zaman hissediliyor. Kulübe olan sadakati ve başkan olma hayaliyle her zaman yeri sağlam.

Lucas Digne - Kalacak: Sert futbolu ve savunma anlayışıyla Jordi Alba’ya iyi bir alternatif olduğunu gösterdi. Gençliği de en büyük avantajı.

Sergio Busquets - Kalacak: Kariyerinin en kötü sezonunu yaşasa da Juventus maçında Barcelona onu çok aradı. Önümüzdeki sezon da takımın vazgeçilmezleri arasında olacak.

Aleix Vidal - Tehlikede: Barcelona’ya geldiğinden beri şanssızlıklar yakasını bırakmadı. Tam takıma adapte olduğu anda ise sakatlandı. Sezon sonunda başka bir takım aramak zorunda kalabilir.

Andres Iniesta - Kalacak: Luis Enrique onu diri tutmak için oyun sürelerini kısıtladı. Yaşı ilerlemesine rağmen harikalar yaratmaya devam ediyor.

Sergi Roberto - Kalacak: PSG maçının son saniyesinde 6.golü atarak sezonun kahramanlarından biri oldu. Ancak çok yönlü oluşu da onun en büyük avantajı.

Denis Suarez - Kalacak: Kendini ve yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Üst seviyelerde futbol oynayabileceğini ispatladı.

Arda Turan - Tehlikede: Yeni futbolcular transfer edebilmek için nakit paraya ihtiyacı olan Barcelona, Arda Turan'ı göndermek istiyor. Milli futbolcu için Çin kulüplerinden teklif bekleniyor.

Lionel Messi - Kalacak: Halen dünyanın en iyi oyuncusu, hala takımın kalbi. Kalması konusunda bir sorun yok.

Andre Gomes - Tehlikede: Kulübün bu sezon en kötü oyuncusu olduğu şüphe götürmez bir gerçek. Büyük bir hayalkırıklığı yaşattı. Taraftar da ondan memnun değil.

Neymar - Kalacak: Messi'nin fiziksel olarak gerilediği bir dönemde tartışmasız dünyadaki en iyi ikinci oyuncu. Onun driplingleri, hızı ve top sürme kabiliyeti Barcelona için değerli.

Luis Suarez - Kalacak: Messi’nin kulüpteki en iyi arkadaşı. Performansı da ortada ve en az 2 sezon daha üst düzey oynayacak kapasitede.

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