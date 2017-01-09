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Alberto Gilardino, Pescara'da!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Pescara, Empoli'den ayrılan golcü oyuncu Alberto Gilardino'yu kadrosuna kattı.

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Pescara Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan futbolcu  Gilardino ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Gilardino'nun  sözleşmesinde, bir yıllık uzatma opsiyonu bulunduğu da bildirildi.
 
Ülkesinde Parma, Milan ve Fiorentina gibi takımlarda gösterdiği  performansla adından söz ettiren Gilardino, İtalya Milli Takımı'nda 57 maçta 19  gol kaydetti.
 
Gilardino, bu sezon Empoli formasıyla çoğu sonradan oyuna girdiği 16  maçta bir gol atabildi.

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