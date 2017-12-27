Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Giresunspor - Başakşehir (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Başakşehir, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'un konuğu oluyor...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig'in ilk devresini lider olarak bitiren Medipol Başakşehir, Giresunspor'la deplasmanda karşılaşıyor.

Giresun Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk...

Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-0 (İLK YARI SONUCU)

İLK 11'LER:

GİRESUNSPOR: Anıl, Caner, Aykut Demir, Korkishko, Diabang, Recep, Dimitriadis, Dale, Sandro, Çağlar, Hüsamettin  

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Da Costa, Uğur, Alparslan, Egemen Korkmaz, İrfan Can, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama meydana geldi

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Kocaeli yeni stadına kavuştu

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

Bahçesinde bulduğu kavanozdan çıkanlar şoke etti

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

O ülkede 5 yıldızlı hapishane inşa edildi! Bakın kimler kalıyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA