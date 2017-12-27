Giresunspor - Başakşehir (CANLI)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig'in ilk yarısını zirvede tamamlayan Başakşehir, TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'un konuğu oluyor...
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Süper Lig'in ilk devresini lider olarak bitiren Medipol Başakşehir, Giresunspor'la deplasmanda karşılaşıyor.
Giresun Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayan karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk...
Giresunspor-Medipol Başakşehir: 1-0 (İLK YARI SONUCU)
İLK 11'LER:
GİRESUNSPOR: Anıl, Caner, Aykut Demir, Korkishko, Diabang, Recep, Dimitriadis, Dale, Sandro, Çağlar, Hüsamettin
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Da Costa, Uğur, Alparslan, Egemen Korkmaz, İrfan Can, Hakan Özmert, Mahmut Tekdemir, Tunay, Kerim Frei, Mevlüt
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