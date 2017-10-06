Giresunspor Kulübü Başkanı Bozbağ: Herkesin konuştuğu bir kulüp haline geldik

Bozbağ, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, kulübün her yönüyle çok iyi yolda olduğunu belirtti.

Takıma en kötü dönemde sahip çıktıklarını ve bulundukları noktaya geldiklerini ifade eden Bozbağ, "Giresunspor geçmişte 6 ve 7. haftalarda hep hoca gönderirdi, bugün lig lideri. Bunlar kolay olmuyor. Giresunspor herkesin konuştuğu bir kulüp haline geldi. Biz bir şey yaparken bu takıma zarar verecekse yapmayız. Biz böyle bir düşünce yapısında olsaydık bugün Giresunspor tüm Türkiye’nin konuştuğu bir kulüp olmazdı." şeklinde konuştu.

Bozbağ, hep üst sıralarda yer almak istediklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Bu camiaya yakışan liderliğimizi inşallah devam ettiririz. Gazişehir Gaziantep maçında cezalı arkadaşlarımızın yerine görev yapacak oyuncular için iyi bir fırsat doğdu. Sonuçta Gaziantep’te güzel bir maç olacak. Lig çok uzun, çok olaylar, çok maçlar yaşayacağız. Sakin kalan, mali açıdan yıpranmayan kulüp başarıya ulaşacak, inşallah bu biz oluruz."

Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı seçilmesinde Akın Çorap Giresunsporlu taraftarlar, basın mensupları ve yönetim kurulunun büyük paya sahip olduğunu, bundan sonra da aynı birliktelikle yola devam edeceklerini dile getirdi.

Şehrin Süper Lig özlemine son vermek istediklerine dikkati çeken Bozbağ, "Bu şehrin bir hayali var ve biz görevde olduğumuz sürece bunun için her şeyi yapacağız. Geri kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Ben Süper Lig yıllarını hayal meyal hatırlıyorum, çocuklarımız, gençlerimiz hiç bilmiyor, onlara bu heyecanı yaşatmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.