Girona, Bursaspor'un da listesinde olan Seydou Doumbia'yı kadrosuna kattı
Girona, Bursaspor'un transfer etmek istediği Seydou Doumbia'yı renklerine bağladığını açıkladı.
La Liga ekiplerinden Girona, Bursaspor'un transfer etmek istediği Seydou Doumbia'yı renklerine bağladığını açıkladı.
30 yaşındaki golcü geçen yıl Sporting Lizbon'da 29 maçta 8 gol atmıştı. Bursaspor'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan Doumbia daha önce Portekiz, Japonya, İsviçre, Rusya, İtalya ve İngiltere'de forma giymişti.
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