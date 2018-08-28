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Girona, Bursaspor'un da listesinde olan Seydou Doumbia'yı kadrosuna kattı

Girona, Bursaspor'un transfer etmek istediği Seydou Doumbia'yı renklerine bağladığını açıkladı.

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La Liga ekiplerinden Girona, Bursaspor'un transfer etmek istediği Seydou Doumbia'yı renklerine bağladığını açıkladı.

30 yaşındaki golcü geçen yıl Sporting Lizbon'da 29 maçta 8 gol atmıştı. Bursaspor'la imza aşamasına gelen ancak anlaşamayan Doumbia daha önce Portekiz, Japonya, İsviçre, Rusya, İtalya ve İngiltere'de forma giymişti.

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