Giuliano: Alex ile kıyaslanmak hem iyi hem kötü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Giuliano, Alanyaspor'a karşı 4-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Giuliano de Paula'nın beIN Sports'a yaptığı açıklamalar:

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, arkamızda durdukları için. Bu maçı kazanmak özgüven açısından çok iyiydi. Skordan mutluyum. Buna çok ihtiyacımız vardı. Önemli olan takımın iyi olması.

Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocamız benden ne istediyse yapmaya çalıştım. Herkesin birbiriyle uyum sağlaması önemli. En önemlisi takımın performansı. Yeni birçok oyuncumuz var. Uyum sürecimizi en iyi şekilde tamamlamaya gayret ediyoruz. Uyum arttıkça skorlar daha da iyi olacaktır."

"ALEX CÜMLELERİYLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

"Alex ile kıyaslanmak hem iyi hem kötü. Alex harika bir oyuncu. Ben Giuliano'yum. Ben burada kendi tarihimi yazmak istiyorum. Alex cümleleriyle yaşamak istemiyorum burada. Benim bir penaltı tarzım var. Onu uygulamaya çalıştım. Maçtan önce hocamız benim 1. penaltıcım oldu. Endişemi üzerimden alan, özgüvenimi arttıran bir penaltı oldu. Bundan sonra işler daha kolay olacaktır."