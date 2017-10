Giuliano: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünyada ilk 5'e koyabilirim

Fenerbahçe'nin Zenit'ten kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Giuliano NTV Spor'a özel açıklamalarda bulundu...

İşte Giuliano'nun yaptığı açıklamalar:

"İki takım arasında çok büyük bir rekabet olduğunu biliyorum. Bu konuda bilgi sahibiyim. Taraftarlar ve kulüp açısından da daha önce derbi maçlar belirleyici maçlar olmuştur. Kendimizi çok iyi hazırlamalıyız. İyi bir futbol sergilemek ve galibiyet almak için oynayacağız. Bizim açımızdan çok önemli bir maç olacak."

"Derbilerde favori hiçbir zaman olmaz. Derbiler anların belirleyici olduğu maçlardır. Galatasaray iyi bir performans yakaladı. Namağlup bir şekilde gidiyorlar. Karşılarında biz olacağız. Skorlarımızı da daha iyiye taşıyoruz. Gelişiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Umuyorum ki derbi maçı kazanan taraf biz olacağız. Galatasaray - Fenerbahçe derbilerini takip ediyordum. Bir dünya derbisi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisini dünyada ilk 5'e koyabilirim. 1 numara ise Real Madrid - Barcelona'dır. İkinci forvet olarak oynadığım zamana kendimi daha iyi hissediyorum. Ama her bölgede elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Zenit'te oynadığım sezon şu an oynadığımdan daha farklı bir pozisyonda oynuyordum. Sahada nerede oynarsam oynayayım, ceza sahasına girmeye çalıştım her zaman.