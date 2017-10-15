Giuliano: G.Saray maçının önemliyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok

Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Giuliano maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Özgüven açısından önemliydi"

"En önemlisi galip gelmekti. Özgüven açısından bizim için çok önemliydi. 2. yarıda performansımız biraz düştü. İlk yarıda daha iyi baskı yaptık. Her iki devrede de kenarda görev aldım, pozisyon açısından bir değişiklik olmadı. İlk yarıda Soldado'ya daha yakındım. Pozisyonuma git gide alışıyorum"

"Konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkaracağız"

"Galatasaray maçıyla ilgili Brezilyalı yıldız; "O maçın önemliyle ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. Taraftarımızın duygusunu biliyoruz. Konsantrasyonumuzu üst seviyeye çıkaracağız"