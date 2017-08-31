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Giuliano Terraneo'nun vukuatları Fenerbahçe'yi şok etti

Terraneo’nun görevden alınma sürecinde van Persie’nin sakatlığının gizlenmesinin en masum neden olduğu Fenerbahçe camiası içinde çok daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

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Terraneo’nun, yapılan transferlerde komisyon aldığı, yabancı futbolcularla yapılan sözleşmeleri bizzat İtalya’dan bir avukatlık bürosu üzerinden kimseye danışmadan yaptırdığı da herkesin dilinde.

İşte, Terraneo için ortaya atılan iddialar...

Boyko, Dnipro’nun UEFA Avrupa Ligi finalinde sonra Fenerbahçe ile anlaştı. Transferi engelledi.

Van Persie bedelsiz Beşiktaş’a giderken 7 milyon Euro bonservis bedeli ödetti.

Nani bir önceki sezonda Sporting’e olduğu gibi satın alma opsiyonu ile kiralık gelecekken 6 milyon Euro bonservis verildi.

Sao Paulo ile Josef için hiç pazarlık yapılmadan 8 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödetti. Josef için Sao Paulo, Fenerbahçe’ye gelmeden yaklaşık bir ay önce 4.5 milyon Euro’ya başka bir Brezilya takımıyla anlaşmıştı. O takım transferden vazgeçince Josef, Fenerbahçe’ye geldi.

Ba, Fabiano ve Markovic için kiralama bedeli ödenmedi. Ama Markovic’in menajerine 3 milyon Euro, Fabiano ile Ba’nın menajerlerine ise 1 milyon Euro danışmanlık ücreti verildi.

Bielsa ile anlaşılmasına rağmen Aziz Yıldırım’a "Sizinle ters düşer, çok tartışırsınız'' diyerek anlaşmayı bozdu.

(Fotospor)

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