Giuliano ve Janssen'den açıklama! 'Tek yapmamız gereken maçlarımızı kazanmak'

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçın ardından Vincent Janssen değerlendirmelerde bulundu.

Uzun bir sakatlığın ardından formasına kavuşan Janssen, şampiyonluk yarılı hakkında da konuştu.

Dönüşüyle ilgili konuşan Hollandalı ''Futbol oynamayı, antrenman yapmayı çok özledim. Döndüğüm için mutluyum. İlk defa bu kadar uzun bir sakatlık yaşadım. Takımıma yardımcı olmaya devam etmek istiyorum'' dedi.

Çekinmeden oynadığını söyleyen Janssen ''Hiçbir zaman korkmadım. Ben öyle oynamayı sevmem'' şeklinde konuştu.

Hollandalı yıldız şampiyonluk yarışıyla ilgili de ''Dört final maçımız var. Tek yapmamız gereken maçlarımızı kazanıp beklemek. Öz güvenimiz yerinde. Böyle devam edip beklemeliyiz'' ifadelerini kullandı.

İşte Giuliano'nun maç sonundaki sözleri...

''Takımımızın tebriği hak ettiği bir akşam oldu. Zor bir akşamdı ama kendi sahamızda doğruları yaparak kazanmayı başardık. İnancımızı sürdürüyoruz. Yapmamız gerkeen de bu zaten. Üzerimize düşeni yapıp sezon sonu ne olacağını göreceğiz.''