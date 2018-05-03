Giuliano ve Soldado'nun sosyal medya paylaşımları olay oldu
Giuliano ve Soldado, Beşiktaş derbisi öncesi maç anonslarını paylaşması dikkat çekti.
Fenerbahçeli futbolcular, yarıda kaldıktan sonra bu akşam oynanması gereken Beşiktaş maçı öncesi paylaşımlarda bulundu.
Giuliano ve Soldado'nun sosyal medya hesaplarından maç anonslarını paylaşması dikkat çekti.
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada maça çıkmayacaklarını belirtmişti...
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