Giuliano'nun Brezilya Milli Takımı’ndaki yeri hazır

Brezilya Milli Takımı’nın Almanya ve Rusya ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosuna alınmayan Giuliano ile ilgili farklı bir durumun olduğu iddia edildi.

Sambacıları yakından takip eden Brezilyalı muhabir Rodrigo Oliveira Milliyet’e yaptığı açıklamada, Beşiktaşlı Talisca’nın dışında iki ismin daha ilk kez davet aldığına dikkat çekerek, “Tite bu maçlarda bu isimlerin durumunu görmek istiyor. Giuliano çok beğendiği ve sistemi için çok önemli bir oyuncu. Bence Dünya Kupası kadrosundaki yeri hazır. Tite bu yüzden onu çağırmayarak, test etmek istediği isimlere yer açtı. Talisca’nın yeriyse garanti değil. İki maçta iyi performans gösterirse ancak Rusya’ya gidebilir” dedi.