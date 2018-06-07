Giuliano'nun menajeri Sakic'ten Beşiktaş'a Luciano Vietto önerisi

Beşiktaş'ta her geçen gün yeni bir forvet ismi ortaya atılmaya devam ediyor.

İstanbul'da Giuliano'nun menajeri Sakic'le bir araya gelen İkinci Başkan Ahmet Çebi'nin Valencia'nın satın alma bedelini kullanmadığı 24 yaşındaki Luciano Vietto için bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetici Ahmet Nur Çebi'nin Atletico Madrid'e dönen Arjantinli golcü fikir alışverişinde bulunduğu bildirildi.

BURAK YILMAZ BİLMECESİ

Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan ve teknik direktör Şenol Güneş'in de istediği Burak Yılmaz'ın durumu belirsizliğini konuyor. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'la ilişkilerin bozulmaması adına bu futbolcuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı.

Bordo-mavililer Burak'tan yıllık ücretinde %50'ye yakın indirim isterken; yaşanan gelişmelere göre hareket edilecek.