Giuseppe Rossi böyle giderse futbol hayatını sonlandıracak
La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen İtalyan forvet Giuseppe Rossi'nin yakası sakatlıklardan kurtulmuyor.
- Yeni Şafak
Takımının Eibar ile yaptığı maçta forma giyen ve sakatlanarak oyunu terk eden Rossi'nin sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.
Yıldız futbolcunun sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı belirtilirken, tedavisine ABD'de devam edileceği öğrenildi.
Rossi kariyerinde Villarreal, Manchester United, Newcastle United ve Parma gibi takımların formalarını giymişti.
ABD pasaportu da bulunan Rossi, daha önce dizinden 4 kez ciddi sakatlıklar geçirmişti.
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