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Giuseppe Rossi böyle giderse futbol hayatını sonlandıracak

La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen İtalyan forvet Giuseppe Rossi'nin yakası sakatlıklardan kurtulmuyor.

  • Yeni Şafak
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Takımının Eibar ile yaptığı maçta forma giyen ve sakatlanarak oyunu terk eden Rossi'nin sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Yıldız futbolcunun sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı belirtilirken, tedavisine ABD'de devam edileceği öğrenildi.

Rossi kariyerinde Villarreal, Manchester United, Newcastle United ve Parma gibi takımların formalarını giymişti.

ABD pasaportu da bulunan Rossi, daha önce dizinden 4 kez ciddi sakatlıklar geçirmişti.

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