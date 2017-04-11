Giuseppe Rossi böyle giderse futbol hayatını sonlandıracak

Takımının Eibar ile yaptığı maçta forma giyen ve sakatlanarak oyunu terk eden Rossi'nin sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı.

Yıldız futbolcunun sahalardan en az 6 ay uzak kalacağı belirtilirken, tedavisine ABD'de devam edileceği öğrenildi.

Rossi kariyerinde Villarreal, Manchester United, Newcastle United ve Parma gibi takımların formalarını giymişti.

ABD pasaportu da bulunan Rossi, daha önce dizinden 4 kez ciddi sakatlıklar geçirmişti.