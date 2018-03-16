Giuseppe Ursino: Biz Cengiz Ünder’i iki yıl önce izlemiş ve hayran kalmıştık
Crotone Sportif Direktörü Giuseppe Ursino, 20 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istediklerini ancak Roma’nın mutlu sona ulaştığını söyledi.
Serie A’da bu hafta sonu oynanacak Crotone-Roma maçı öncesinde ev sahibi takımın yönetiminden Cengiz Ünder açıklaması geldi. Crotone Sportif Direktörü Giuseppe Ursino Türk futbolcuyu kendilerinin de transfer etmek istediklerini ancak mutlu sona başkent ekibinin ulaştığı itirafında bulundu.
“İtalya’ya alıştı, süper oynuyor”
Ursino “Cengiz Ünder’i iki yıl önce izlemiş ve hayran kalmıştık. Kendisini Crotone’ye transfer etmek istiyorduk. Ancak futbolcu büyük bir takıma gitmek istiyordu ve sonunda öyle de oldu. Cengiz ilk geldiğinde buraya alışma evresi geçirdi. İtalyan futboluna alıştıktan sonra şimdi artık süper oynuyor” diye konuştu.
(Skorer)
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