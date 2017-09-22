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Glen Whisby hayatını kaybetti

Southern Mississippi Üniversitesi çıkışlı olan ve de daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’da da oynayan Glen Whisby hayatını kaybetti.

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Avrupa’da Gijon, Estudiantes, Cantu, Unics Kazan, Hyeres Toulon, Pezinok, Aurora Jesi, Digione takımlarında da oynayan Glen Whisby, 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe, 2005-2006’da Galatasaray’da 2003-2004 sezonunda Tuborg formasını taşımıştı.

2.03 boyundaki oyuncu 45 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 2008-2009 sezonunda Pezinok’ta oynayan Whisby, 2014-2015’de Seton Hill Griffins’te antrenörlük de yapmıştı.

El Mundo Deportivo Glen Whisby ‘nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu yazdı.

(Basketball)

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