Glen Whisby hayatını kaybetti
Southern Mississippi Üniversitesi çıkışlı olan ve de daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray’da da oynayan Glen Whisby hayatını kaybetti.
Avrupa’da Gijon, Estudiantes, Cantu, Unics Kazan, Hyeres Toulon, Pezinok, Aurora Jesi, Digione takımlarında da oynayan Glen Whisby, 2001-2002 sezonunda Fenerbahçe, 2005-2006’da Galatasaray’da 2003-2004 sezonunda Tuborg formasını taşımıştı.
2.03 boyundaki oyuncu 45 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 2008-2009 sezonunda Pezinok’ta oynayan Whisby, 2014-2015’de Seton Hill Griffins’te antrenörlük de yapmıştı.
El Mundo Deportivo Glen Whisby ‘nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu yazdı.
(Basketball)
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