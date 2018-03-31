Gökdeniz Karadeniz, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu

Sosyal medya hesabından Rubin Kazan formasıyla veda eder şekilde el sallayan bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki futbolcu “Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorum” mesajını paylaştı.

Rus basını deneyimli oyuncunun emeklilik kararı aldığını, son sezonunu geçirdiğini duyurdu. Rusya’da liglerin tamamlanmasına sekiz maç kalırken, bu karşılaşmaların ardından yıldız ismin kariyerini noktalayacağını duyurdu. Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra 2008’de Rubin Kazan’ın yolunu tutan Gökdeniz, aradan geçen sürede Rus ekibiyle iki şampiyonluk yaşadı, bir kez de Rusya Kupası’nı kaldırdı.

Uzun yıllardır formasını giydiği Rubin’de bir efsane haline gelen Gökdeniz Karadeniz’in, futbolu bıraktıktan sonra kulüpte görev almaya devam edebileceği belirtiliyor.

Teknik direktörlük lisansı için geçtiğimiz yıl çalışmalara başlayan Gökdeniz’in, futbolculuk sonrası yola teknik adam olarak devam edebileceği ifade edildi. Ruslara göre Gökdeniz Karadeniz’in teknik adamlık serüveninde Trabzonspor da muhtemel duraklarından biri olabilir.

(Skorer)