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Gökdeniz Karadeniz: Türkiye'den sürekli teklif alıyorum

Trabzonspor'un efsane oyuncusu Gökdeniz Karadeniz'ten sürpriz bir açıklama geldi.

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Trabzonspor'da yıllarca forma giyip efsane haline gelen Gökdeniz Karaniz'den geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
 
'Türkiye'den sürekli teklif alıyorum'
 
Futbol hayatını Rubin Kazan'da sürdüren 37 yasındaki Gökdeniz, artık sıranın teknik adamlıga geldigini belirtti. 
 
Rus Soviet Sport internet sitesine konusan Trabzonspor'un eski yıldızı, "Türkiye'den sürekli teklif alıyorum. Abartmıyorum, Türkiye'deki 75 milyon insandan 70 milyonu futbola tutkuyla baglı. Rubin Kazan'dan de teklif gelebilir" dedi. (Fotomaç)

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