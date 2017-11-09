Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Gökhan Gönül: 2 hafta sonra lider olabiliriz

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, takımı ve rakipleriyle ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Tivibuspor'a açıklamalarda bulundu.

İşte röportajdan satırbaşları;

"Fenerbahçe son 2 maçta, son dakikada golleri yedi, kazanıyordu. Son 2 dakika olmasa kazanacaktı ve bu kötü durumlarından bahsetmemiş olacaktık"

Milli Takım ile ilgili olarak "Benden iyi bir oyuncu varsa zaten benim yerime o çağrılır." diyen tecrübeli oyuncu, "Benden daha iyi varsa zaten o başarılı olsun. Geçmiş dönemde olan oyuncular çağrılmasın; yeni 20-22 yaşında gençler keşke çatır çatır oynasın ve her maçı kazansın. Ben çağrılıyorsam bu kararı ben vermiyorum ki. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 hafta sonra lider olabiliriz"

"Galatasaray şu an lider durumda ama 2 hafta sonra biz lider olabiliriz"

"Cenk böyle giderse 50-70 milyon..."

"Cenk Tosun adına çok seviniyorum. Buraya bedavaya geldi, şimdi ettiği paralar çok iyi. Ben ona diyorum, sen böyle devam et 50-70 milyon euro da edersin. Fikret Orman bizi kendi evlatları gibi görüyor. Beşiktaş'ı yükseltmek için her şeyi yapıyor. Ben ona da çok teşekkür ediyorum, bize çok iyi yaklaşıyor"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, bir polisi yaraladı

Ankara'da 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, bir polisi yaraladı

Fındık ve badem tüketenler kanser olabilir

Fındık ve badem tüketenler kanser olabilir

Dedesinden kalma kasadan çıkanlar zengin etti

Dedesinden kalma kasadan çıkanlar zengin etti

Pylos'ta 3500 yıllık paha biçilmez eser bulundu

Pylos'ta 3500 yıllık paha biçilmez eser bulundu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA