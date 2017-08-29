Gökhan Gönül sahalara dönüş tarihi uzadı
Beşiktaş'ın deneyimli futolcusu Gökhan Gönül'ün sahalara dönüşü ertelendi.
Beşiktaş'ın Konyaspor ile oynadığı Süper Kupa maçı öncesi sakatlık geçirdiği kaval kemiğinden ameliyat edilen Gökhan Gönül'ün Eylül ayı başında yeşil sahalara döneceği açıklanmıştı.
Ancak dün yapılan kontroller sonucu yıldız futbolcunun tam hazır olması ve sıkıntı yaşamaması için dönüş tarihi Ekim'e ertelendi.
(Sabah)
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