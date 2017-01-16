Gökhan Gönül: Hocam görev verirse Alanyaspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçta Gökhan Gönül sakatlandı. Milli futbolcu, durumunun ciddi olmadığını söyledi.
Beşiktaş’ta Osmanlıspor karşısında sahaya ilk 11'de çıkan Gökhan Gönül, dizinden sakatlanarak 63. dakikada yerini Andreas Beck'e bıraktı. Karşılaşmanın ardından sakatlığıyla ilgili yayıncı kuruluşa konuşan Gökhan Gönül "Maçın başında dizime darbe geldi. Dakikalar ilerledikçe ağrım devam etti. Çıkmam gerekti ve oyundan alındım. Uzun süreceğini sanmıyorum. Hocam görev verirse Alanyaspor maçında oynayabileceğimi düşünüyorum" dedi.
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