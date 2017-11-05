Gökhan Gönül'den sakatlık açıklaması: İyi Gökhan olarak geri döneceğim

Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Gökhan Gönül açıklamalarda bulundu.

"İlk 15 dakika Göztepe çok iyi başladı. Talisca'nın golüyle oyunu dengeldik. Burası zor bir deplasman. galibiyetle ayrılıyoruz ve mutluyuz. Son bir haftada üçüncü maçımız. 2 zor deplasman ve bunları iyi atlattık"

Sakatlık açıklaması

"Dizimde bir kanama var, lokal anestezi ile oynayabildiğim kadar oynamaya çalıştım. Sağlam olmak başka bir şey, %100 olmak başka bir şey. Oynadığınız 3 maç, 200 tane antrenmana bedel. Eksiğimi tamamalayıp daha iyi Gökhan Gönül olarak geri döneceğim"