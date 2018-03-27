Gökhan Gönül'ün halefi bulundu: Bryan Idowu

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, geçtiğimiz Cuma akşamı Polonya'nın Nijerya'ya 1-0 yenildiği maçı izledi.

Keskin'in bu karşılaşmaya Polonya'dan Rafall Kurzawa ve Przemyslaw Frankowski'yi izlemek için gittiği ancak ev sahibinin iki kanat oyuncusunun da Keskin'i hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Ancak Gökhan Keskin'in; Nijerya'nın sol bekinde oynayan ama asıl mevkisi sağ bek olan Bryan Idowu'nun gözüne girdiği; Rusya'nın Amkar takımında oynayan 25 yaşındaki oyuncunun izleme listesine alındığı öğrenildi.

25 yaşındaki sağ bek ilk milli maçında Arjantin'in sol kanadını adeta felç etti. (Fotomaç)