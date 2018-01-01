Gökhan İnler, şampiyonluğu istiyor

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde yer alan röportajında Gökhan İnler, ligin ilk yarısında yaptıkları hatalardan ders almaları gerektiğini anlatarak, "Bir maç yeniyorsun ama diğerinde yenilince hemen arkandaki takımlar sana yaklaşıyor. Şampiyon olmak istiyorsak her şeyimizi ortaya koymak zorundayız. Bunu başarmak Başakşehir için çok da zor değil." ifadelerini kullandı.

Sezon başında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'ya transfer olmak üzereyken Medipol Başakşehir'den bir teklif geldiğini aktaran Gökhan İnler, "Başakşehir'in projesi bize çok profesyonel geldi. Ben yıllardır Avrupa'da oynayan bir futbolcu olarak böyle büyük projeleri olan bir takımın Türkiye'de olmasına hem şaşırdım hem de gurur duydum. Başakşehir'in bu profesyonel çalışmasıyla kısa süre içerisinde Türkiye'de 1 numara olacağına gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.