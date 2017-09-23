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Gökhan Saki ilk maçını nakavtla kazandı!

Gökhan Saki, UFC'deki ilk maçında rakibi Henrique Da Silva'yı ilk raundda nakavt etti.

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Dünya Kick Boks Şampiyonu Gökhan  Saki, ilk UFC maçında Luis  Henrique ile karşılaştı.
 
Kick Boks Dünya Şampiyonu Gökhan Saki, UFC'deki ilk maçına çıktı ve ringten galibiyetle ayrıldı.
 
Gökhan Saki, UFC'deki ilk maçında rakibi Henrique Da Silva'yı ilk raundda nakavt etti.
 
 
 
 
 
GÖKHAN SAKİ KİMDİR?
 
Gökhan Saki, 8 Ekim 1983 tarihinde Hollanda'nın Schiedam şehrinde doğdu. Türkiye ve Hollanda vatandaşı olan Gökhan Saki, 10 yaşındayken Muay Thai sporuna başladı ve 2008'de Tokya'da düzenlenen Dünya K-1 Grand Prix şampiyonasında yarı finale kadar yükselmeyi başardı.
 
Kariyerinde Hollanda'da yetişen ve kendini ağırlıklı olarak Kick-Boks'ta geliştiren Gökhan Saki, Türkiye adına müsabakalara çıkmaktadır. Son olarak Türkiye'yi 2010 yılındaki K-1 Grand Prix şampiyonasında temsil etmiş ve oldukça iyi olan performansıyla da turnuvayı takip edenlerin takdirini kazanmıştır.

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