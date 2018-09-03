Gökhan Saral: Trabzonspor'un özür dilemesine gerek yoktu

Saral, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün, "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısını hatırlatarak şöyle konuştu, "Görev başındaki Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz sezon "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısı için Trabzonspor camiasından özür diledi mi? Dilemediler. Bizim yaptığımız onların binde biri bile değil. Bu neyin özrü, niye özür diliyoruz. Kurumsallık diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

(İHA)