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Gökhan Saral: Trabzonspor'un özür dilemesine gerek yoktu

Trabzonspor Eski Başkan Yardımcısı Gökhan Saral, 4-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından skorborda yazılan 'Artık sarmıyor' yazısı için özür dilenmesine gerek olmadığını söyledi.

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Saral, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezon 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı kulübün, "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısını hatırlatarak şöyle konuştu, "Görev başındaki Galatasaray Yönetimi geçtiğimiz sezon "Şampiyonların kupası müzesinde olur" yazısı için Trabzonspor camiasından özür diledi mi? Dilemediler. Bizim yaptığımız onların binde biri bile değil. Bu neyin özrü, niye özür diliyoruz. Kurumsallık diye bir şey var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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