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Gökhan Töre: "Bana bir teklif gelmedi, gelse Olcay abiyle oynamak isterim

30 Ağustos’un yıl dönümü kutlamalarında Trabzonsporlu davetlilerle sohbet eden Beşiktaşlı futbolcunun sözleri bordo-mavili camiayı heyecanlandırdı: 'Olcay abiyle oynamak isterim.'

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Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılan Gökhan Töre'ye, Trabzonsporlular, "Neden bize gelmedin" diye sordu.

Töre'nin, "Bana bir teklif gelmedi, gelse Olcay abiyle oynamak isterim" diye cevap verdiği öğrenildi. Bir dönem adı Trabzon ile anılsa da, yönetimin transferi için temasa geçmediği Töre'nin bu sözleri sonrası, bordo-mavililerin transfer girişimi yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Üç sezon Beşiktaş'ta birlikte oynayan Olcay ile Gökhan Töre, siyah-beyazlı ekibin kanatlarında görev yaparak Kartal'ın gol yollarında verimli olmasında önemli rol oynamışlardı. Temmuz'da diz kıkırdağından sakatlanan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Beşiktaş'la henüz maça çıkamadı.

Zafer Bayramı resepsiyonuna Diriliş Ertuğrul dizisinde oynayan nişanlısı Esra Bilgiç ile katılan Gökhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Sabah)

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