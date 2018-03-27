Gökhan Töre, cumartesi günü oynanacak Alanyaspor maçında forma giyebilecek duruma geldi
Beşiktaş’ın sezon başındaki takım çalışmalarında sağ dizinden sakatlık yaşayan Gökhan Töre, problemini atlatıp Siyah-Beyazlılar’a devre arasında katılmıştı.
Yaklaşık 3 aylık süreçte tüm eksiklerini kapatan 24 yaşındaki oyuncunun, cumartesi günkü Aytemiz Alanyaspor maçıyla birlikte formasına geri dönebilecek durumda olduğu kaydedildi.
(Fanatik)
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