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Gökhan Töre gelecek sezon resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş'tan West Ham'a kiralık olarak giden Gökhan Töre, sezon sonunda siyah beyazlı kulübe geri dönecek.

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Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'a kiralanan Gökhan Töre, dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat olup sezonu kapatmıştı.

GÖKHAN TÖRE SEZONU KAPATTI
 
Başarılı futbolcunun menajeri Ali Pektaş, Milli yıldız hakkında çıkan, "Devre arasında geri dönmek istiyor" iddialarına cevap verdi. Pektaş, yaptığı açıklamada, "Gökhan sezonu kesinlikle kapattı ve sezon sonunda Beşiktaş'a geri dönecek. Bunun dışında ortaya atılan iddalar gerçek değildir" ifadelerini kullandı. Töre'nin tedavisine devam edildiği ve Kara Kartal'ın yeni sezon hazırlıklarına kadar hazır hale geleceği bildirildi. 

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