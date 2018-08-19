Gökhan Töre: Sabırla bekledim, çalıştım, eskisinden de iyiyim
Beşiktaş'ta sakatlığı olmamasına rağmen Erzurum'a götürülmeyen Gökhan Töre'den sosyal medya paylaşımı geldi.
Beşiktaş'ın Erzurum kafilesinde yer almayan Gökhan Töre, bu akşam yapılacak maç öncesi sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Gökhan Töre yaptığı paylaşımda, "Sabırla bekledim, çalıştım, eskisinden de iyiyim, şükürler olsun düzeldim. Dün olduğu gibi bugün de ruhum takımımla beraber. Başarılar Beşiktaşım" ifadesini kullandı.
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