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Gökhan Zan'dan Quaresma'ya gönderme

Beşiktaş'ın Monaco ile oynadığı maçın ardından Ricardo Quaresma'nın açıklamalarına çarpıcı bir yanıt geldi.

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Quaresma maç sonrası, "Haftada 3 maç oynuyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray sadece hafta sonu oynuyorlar. Bu nedenle avantajlılar, daha çok dinleniyorlar ama yakalamak zorundayız" demişti.

Futbol yorumculuğu yapan Gökhan Zan, Galatasaray günlerinden bahsederek Quaresma'ya cevap verdi.

Gökhan Zan Twitter hesabından, "2012-13 sezonunda 50’ye yakın resmi maç, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, Real Madrid zaferi ve kazandığımız şampiyonluk... Bunlar bahane değil" dedi.

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