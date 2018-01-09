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Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'la görüştü

Arda Turan transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Gümüşdağ, dün öğlen bir araya geldiği Arda'ya 'Biz senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda?' ifadeleriyle teklifini sundu. Yıldız isim, Ben bu mücadelede bir nefer olarak yer alacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım.' dedi.

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Arda Turan transferinde hareketli saatler yaşanıyor. Habertürk'ün haberine göre Başkan Gümüşdağ, dün öğlen bir araya geldiği Arda'ya "Biz senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda?" ifadeleriyle teklifini sundu. Yıldız isim, "Ben bu mücadelede bir nefer olarak yer alacağım. Güveninizi boşa çıkarmayacağım." dedi.

Gümüşdağ, verdiği örneklerle Başakşehir Kulübü'ndeki aile ortamını anlattı. Başakşehir'e gelen hiçbir ismin pişman olmadığını anlatan başkan, "Biz senin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Peki sen tarih yazmaya var mısın Arda? Buraya kimler geldi, şimdi ne durumda. Bitti denilen Adebayor geldi, bak ne oldu. Volkan Babacan ikinci ligdeydi. Hepsi ikinci baharını yaşıyor." dedi.

Gümüşdağ'ın bu sözlerinden etkilenen Arda ise, "Ben de bu mücadele içerisinde bir nefer olarak var olacağım." diyerek "Evet" yanıtı verdi. Akşam saatlerinde ise Başakşehirli diğer yöneticiler, Barcelona Kulübü ile masaya oturdu. Bu toplantıya Gümüşdağ'ın yer almadığı öğrenilirken, Katalan ekibiyle yıllık ücreti yarı yarıya paylaşma konusundaki pürüzlerin giderilmesi yarın ya da perşembe günü resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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