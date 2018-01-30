Göksel Gümüşdağ, başkanlık seçiminde Fikret Orman'ı destekleyeceğini açıkladı
Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlık seçiminde Fikret Orman'a destek vereceğini açıkladı.
İşte resmi siteden yapılan açıklama:
Kulüpler Birliği’nde görev yaptığım 3 yıllık süre boyunca, Sayın Fikret Orman’ın yayın hakları konusu başta olmak üzere, deplasman yasağı da dahil birçok konuda desteğini gördük.
Türk futbolu için son derece önemli meselelerde uzun ve özveri gerektiren mesai birlikteliğimiz oldu.
Bu yüzden Medipol Başakşehir Futbol Kulübü olarak yeni dönemde kendisinin vakıf başkanlığı adaylığını destekliyoruz.
Göksel Gümüşdağ
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