Göksel Gümüşdağ: Cengiz Ünder için 3 kulüpten teklif aldık

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon tarihinde ilk kez ön elemeden katılacak olan Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder'e teklif yağıyor. Avrupalı birçok kulübün peşinde olduğunu duyduğumuz Cengiz hakkında en net ve gerçek bilgileri Başkan Göksel Gümüşdağ açıkladı. Gümaşdağ, AKŞAM'a gelişmeleri şöyle anlattı: "Evet, Cengiz Ünder'in talibi çok. Avrupa'dan şu ana kadar 3 resmi teklif bize ulaşmış durumda. 7-8 milyon euroluk teklifler var. Ancak biz bunları kesinlikle değerlendirme niyetinde değiliz.

DAHA ZAMANI VAR

Bu konuda tavrımız net. Cengiz, daha çok genç bir oyuncu. Milli Takım'da da forma şansı bulmaya başladı. Başakşehir sadece onun için bir kulüp değil, gelişimini tamamlaması için iyi bir okul. O yüzden bir sezon daha bizde kalmasını istiyoruz. Ondan sonra durumu yeniden değerlendiririz. Ancak şu anda satmak gibi bir niyetimiz yok. Zaten kulüp olarak da hedeflerimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu hedefe yönelik transfer çalışmalarımız ve araştırmalarımız da devam ediyor."

SÖZLEŞMESİ 2021

Altınordu'dan 700 bin euroya transfer edilen Cengiz Ünder'in 2021 yılına kadar sözleşmesi var.

EMRE'YLE DEVAM!

Gümüşdağ, F.Bahçe'ye yeniden dönmesi gündemde olan Emre Belözoğlu'nun, sezon sonuna kadar kendileriyle sözleşmesi bulunduğunu hatırlattı. Gümüşdağ, "Emre artık futbolunun son döneminde. Bu sene de bizimle beraber olacak. F.Bahçe'ye dönmesi gibi bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı.

(Akşam)