Göksel Gümüşdağ Galatasaray'ın başkanı olabilir mi? İşte cevabı

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yaklaşırken, camiada da yoğun bir trafik yaşanmaya başladı. Şu ana dek başkan Dursun Özbek, Mustafa Cengiz dışında herhangi bir isim resmi adaylığını açıklamazken kulislere Göksel Gümüşdağ bombası düştü!

Halen Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yürüten Göksel Gümüşdağ'ın, 20 Ocak'taki olağanüstü seçimli genel kurulda Galatasaray Başkanlık yarışında varolacağı iddiası camianın gündemine bomba gibi düştü.

Uzunca bir süredir Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanlığını yapan, Dursun Özbek'in başkan olduğu son seçime kadar Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı da yürüten Gümüşdağ'la ilgili iddia tartışmaları da beraberinde getirdi.

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir başkanlığını bırakıp Galatasaray başkanlığına adaylığını koyup koyamayacağı hukukçular arasında da tartışma konusu haline geldi.

Peki iddia edildiği gibi Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray'a başkan olma ihtimali var mı? Daha doğrusu hukuksal zeminde ve Galatasaray'ın mevcut tüzüğü gereği Gümüşdağ'a başkanlık yolu açılabilir mi? Herkesin aklındaki soru bu!

Hemen cevaplayalım. Evet, Göksel Gümüşdağ Başakşehir Futbol Kulübü'ndeki görevinden istifa ederek Galatasaray başkanlığı için adaylığını koyabilir. Bunun için Gümüşdağ'ın yeterliliği var. Zira kendisi başkan adaylarında aranan 10 senelik üyelik şartını yerine getirmiş durumda.

Hatta konu, Galatasaray Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder'in davetli olarak katıldığı ve geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen Galatasaray Proje Üretim Grubu'nun son toplantısında da tartışılmıştı.

Başkanlığını camianın önemli isimlerinden Ali Fatinoğlu'nun yaptığı ve 18 genel kurul üyesinden oluşan Galatasaray Proje Üretim Grubu Haziran 2017'de de kurulmuş ve Galatasaray Yönetimi'ne o tarihten bu yana katkı vermeye başlamıştı.