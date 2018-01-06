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Göksel Gümüşdağ: Şartlar oluşursa Arda Turan'ı alabiliriz

Arda Turan ile dirsek teması kuran Turuncu-Lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ, dev transfer operasyonuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Büyük umutlarla gittiği ancak hayal kırıklığı yaşadığı Barcelona'da ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli yıldız, kısa süre önce Beşiktaş'ın gündemine girmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar, yıllık ücret konusunda çekimser davranırken, Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir de Arda için harekete geçti.

Öncelik olarak Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendiren 30 yaşındaki futbolcuyla dirsek teması kuran Turuncu-Lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ, dev transfer operasyonuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Arda'nın Türk futbolunu Avrupa'da temsil eden çok önemli bir elçi olduğunu ifade eden başkan Gümüşdağ, şunları söyledi:

BAZI TAKIMLARLA GÖRÜŞÜYOR

"Şu anda Arda Turan ile bir temasımız yok. Biz Arda'nın öncelikli olarak Avrupa'da oynamasını istiyoruz. Kendisi ve menajeri, İngiltere ve Fransa'da bazı takımlarla görüşüyor. Bu takımlardan biri kafasına yatmazsa ya da o ülkede oynamak istemezse bizim kapımız her zaman Arda gibi markaya ve kaliteli futbolcuya açıktır.

Zaten Arda da bizde oynamak isteyecektir. Eğer şartlar oluşursa oturur konuşuruz ve kendisini kadromuza katarız. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmayı isteriz. Bunu kim istemez ki? Ancak her şey Arda'nın vereceği karara bağlı. Bizim kapımız sonuna kadar açık."

Habertürk

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