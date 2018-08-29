Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Göksel Gümüşdağ, Visca için 10 milyon euro'yu reddettiklerini açıkladı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için '10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferle ilgili açıklamalarda bulunurken Edin Visca için kulübe 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen reddettiklerini belirtti.

"Yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde..."

"Edin Visca için bu transfer döneminde yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir.  Edin Visca gelecek yıllarda da turuncu-lacivertli formamızı gururla giymeye devam edecektir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

Tarihi ve turistik değerlerimizi bayramlarımıza kurban etmeyelim

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA