Göksel Gümüşdağ, Visca için 10 milyon euro'yu reddettiklerini açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Edin Visca için '10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir' dedi.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ transferle ilgili açıklamalarda bulunurken Edin Visca için kulübe 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen reddettiklerini belirtti.
"Yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde..."
"Edin Visca için bu transfer döneminde yurt dışından 10 Milyon Euro ve üzerinde gelen teklifleri kulübümüz geri çevirmiştir. Edin Visca gelecek yıllarda da turuncu-lacivertli formamızı gururla giymeye devam edecektir."
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