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Göksel Gümüşdağ: Yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez

İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yabancı futbolcu sınırlandırılmasının üzerinde düşünülmesi gereken kapsamlı bir konu olduğunu söyledi.

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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın altındaki Burger King'in  açılışına, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla katılan Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılan iş birliğinin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gümüşdağ,  yabancı sınırlandırılması konusunda, "Yabancı futbolcu konusu başlı başına bir projedir. Yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez. Bunun  birkaç ayağı var. Kulüplerin altyapıları, futbolun gelişimi, bunları hepsi bir  proje. Geçen seneye kadar yabancı sınırı vardı da kaç tane oyuncu çıktı? Bu işe  sadece bir açıdan bakmamak lazım." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda, yabancı sınırı koyulduğu zaman Arda Turan ve Emre  Belözoğlu gibi oyuncuların bir anda çıkamayacağını savunan Gümüşdağ, şöyle devam  etti:

"Kamuoyunu farklı bir yerde meşgul ediyoruz. Bu iş 5 yıllık bir  planlamadır ama bunu bugün yapamayız. Buna gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak  lazım. Bu hazırlık yapıldıktan sonra, Türkiye'nin ve Türk futbolunun menfaatine  ne ise onu yapmaya hazırız. Futbol kulüplerinin çoğunun sözleşmeleri var. Bunlar  2-3 yıllık sözleşmeler ama bir geçiş süreci düşünülebilir ve gelecek için bir  iyileştirme yapılabilir."

"Yaş ortalaması yüksek bir takımız"

Göksel Gümüşdağ, bir gazetecinin, takımın Avrupa kupalarında  rotasyonla sahaya çıkması yönündeki bir sorusu üzerine ise şunları kaydetti:

"Biz 4 yıldır Avrupa'ya katılıyoruz. Bunun tecrübesini kazanmaya  çalışıyoruz. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Süreç içinde zaman zaman hocanın  teknik değerlendirmesiyle değişiklikler yapılabilir. Bunu çok doğal buluyoruz.  Rotasyon denmesini anlamıyorum. Gökhan İnler, Kerim Frei ve Tunay Torun oynuyor.  Bunlar rotasyon oyuncusu mu? Takımın her oyuncusu çok kıymetlidir."

Medipol Başakşehir'in 18 Kasım Cumartesi günü Galatasaray ile  oynayacağı maçı da değerlendiren Gümüşdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ligde 12. haftaya giriyoruz. Geride kalan 11 haftanın bizim için  nasıl bir farkı yoksa, bu haftanın da aynı şekilde yok. Her maça 3 puan almak  için çıkıyoruz. 11 haftalık tabloya baktığımızda iyi giden bir Başakşehir var.  Nihayetinde gereken mücadeleyi futbolcular yapacak. Futbolcularımıza ve teknik  direktörümüze başarılar diliyorum."

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