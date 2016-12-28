Gol düellosunda kazanan Tuzlaspor

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. maçında Galatasaray, Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kartın çıktığı nefes kesen mücadelede Galatasaray, öne geçmesine rağmen Tuzlaspor'u 3-2 mağlup oldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nda 5 puanda kalırken, Tuzlaspor puanını 9'a çıkardı.

Tuzlaspor'un karşılaşmadaki gollerini 51'de Arif, 53'te Tuncay ve 58'de Ozan kaydetti. Tuzlaspor'da 71. dakikada Doğan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Galatasaray'ın gollerini 45. dakikada Aurelien Chedjou ve 70. dakikada Martin Linnes attı. Sarı-kırmızılı takımda 56. dakikada Aurelien Chedjou ve 61. dakikada Yasin Öztekin kırmızı kart gördü.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11'le takımını sahaya sürdü. Hollandalı teknik adam, as oyuncularından yalnızca Semih Kaya, De Jong, Yasin Öztekin ve Bruma'yı Tuzlaspor karşısında oynatırken, genç oyuncu Kerem Çalışkan'a da forvette görev verdi.

TUZLASPOR ÜST ÜSTE BOŞLUKLAR BULDU

Mücadeleye ev sahibi Tuzlaspor daha iyi başlayan taraf oldu. Henüz ilk 20 dakikada Tuzlaspor iki tehlikeli pozisyon yakaladı. 13. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Ozan bir anda savunmanın arkasına atılan topa hareketlendi. Galatasaryay kalecisi Cenk Gönen de tehlikeyi erken fark etti ve ceza sahasının dışından Cenk'ten önce topu taca göndermeyi başardı.

Bu pozisyonun yaklaşık 5 dakika sonrasında, Galatasaray savunmasının arkasına havadan gönderilen topa Kıvanç hareketlendi. Kıvanş topu kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Luis Cavanda'nın da arkadan koşusuyla rahat bir vuruş yapamayan Kıvanç'ın şutunda top direğin yanından auta çıktı. Hücumda organize olmakta zorlanan Galatasaray'da Semih savunmadan top çıkarmak isterken ters bir vuruş yaptı. Semih'in ters topuna Ozan hareketlendi. Cenk de kalesini terk etti ve Ozan ile arasında kalan top bir anda Tuzlaspor forması giyen Sadık'ta kaldı. Devam eden atakta Sadık Ozan'a pasını verdi. Ozan'ın vuruşunda kaleci Cenk Gönen topu çelmeyi başardı ve savunma devamında tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarım saat geride kalırken, 31. dakikada Luis Cavanda bir anda kendini yere bıraktı. Cavanda tedavisinin ardından kenara geldi ve oyuna daha fazla devam edemedi. Sarı-kırmızılı takımda Cavanda yerine oyuna Lionel Carole dahil oldu.

SON DAKİKALARDA GELEN GALATASARAY GOLÜ

İlk yarının sonlarına doğru Galatasaray biraz daha toparlandı. 39. dakikada gelişen Galatasaray atağında Bruma savunmanın arkasına koşan Yasin'e pasını çıkardı. Yasin Öztekin'in vuruşunda kaleci Bekir topu iki hamlede çizgiden çıkarmayı başardı.

44. dakikada Galatasaray etkili bir hücuma çıktı. Yasin'in pasında hareketlenen genç oyuncu Kerem ceza sahasında topu Josue'ye çıkardı. Portekizli Josue'nin vuruşunu kaleci kornere çeldi. Sağ kanattan Josue'nin kullandığı kornerde Aurelien Chedjou yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve 45. dakikada Galatasaray bu golle Tuzlaspor karşısında 1-0 öne geçti.

İlk 45 dakikanın kalan süresinde başka gol olmadı ve ilk yarıyı sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde tamamladı.

Tuzlaspor, ikinci yarıya da iyi başlayan taraf oldu. 49. dakikada Galatasaray ceza sahasına havalandırılan topa Kıvanç hareketlendi. Kıvanç'ın vuruşunda top kaleye paralel bir şekilde gitti. Pozisyonun devamında top Galatasaray'a geçti.

3 DAKİKADA TUZLASPOR'DAN 2 GOL GELDİ

Kıvanç, pasını Arif'e çıkardı. Arif topla birkaç metre ilerledikten sonra ceza sahasının dışından çok şık bir kesme vuruş yaptı ve birkaç adım önce olan Cenk'in üzerinden top ağlarla buluştu. Tuzlaspor 51. dakikada bu şık golle Galatasaray karşısında skoru 1-1'e getirdi.

Bu golden kısa süre sonra Arif ceza sahasının sağından Hamit'in üstünden pasını Tuncay'a çıkardı. 53. dakiada Tuncay ceza sahası çizgisinin üzerinde bekletmeden vuruşunu yaptı ve Tuncay'ın şutunda top köşeden ağlarla buluştu. Ev sahibi ekip bu golle skoru 2-1'e getirdi.

SADECE 5 DAKİKADA 2 KIRMIZI, 1 GOL...

Aurelien Chedjou, rakibiyle sağ kanatta girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem faulü belirledi. Ancak Chedjou yerden kalkarken rakibinin karnına basınca ortam kısa süreli gerildi. Hakemin bu pozisyonda Chedjou'yu kırmızı kart gösterdi ve 56. dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı.

58. dakikada Galatasaray savunması yine önde yakalandı ve Ozan savunmanın arkasına sarkıp topla hareketlendi. Ozan bomboş pozisyonda ceza sahasına girmeden şık bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve Tuzlaspor, Galatasaray karşısında skoru 3-1 yaptı.

Jan Olde Riekerink, 61. dakikada Hamit Altıntop'u kenara alırken, yerine Birhan Vatansever oyuna girdi. Bu değişikliğin hemen ardından orta sahada yaşanan pozisyonda Yasin'in yaptığı müdahale sonrası hakem faulü belirledi. Hakem bu pozisyonda Yasin'e ikinci sarıdan kırmızı kart çıkardı ve Galatasaray 9 kişi kaldı.

LINNES ATTI, BU KEZ KIRMIZI TUZLASPOR'A ÇIKTI

Rakibi karşısında 9 kişi kalan Galatasaray farkı azaltmak için boşluklar aramaya çalıştı. 70. dakikada gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta Bruma topla buluştu. Bruma topla ceza sahasına ilerlerken pasını ceza sahası içine koşu yapan Martin Linnes'e çıkardı. Linnes bekletmeden kaleci ile karşı karşıya yerden vurdu ve top ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle skoru 3-2'ye getirdi.

Hakemin sıkça kartını kullandığı ikinci yarının 71. dakikasında Tuzlaspor forması giyen Doğan, Birhan'ın yüzüne vurunca hakem bir kez daha faulü belirledi. Doğan bu pozisyonda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. Nefes kesen 90 dakika sonunda Galatasaray, Tuzlaspor'u 3-2 mağlup oldu.