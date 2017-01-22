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Mario Gomez attı Wolfsburg kazandı

Dün Bundes Liga'da Hamburg'u evinde ağırlayan Wolfsburg, dişli rakibini Mario Gomez'in golüyle geçti.

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Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) 17. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, konuk ettiği Hamburg'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.
 
Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü 83. dakikada Alman futbolcu Mario Gomez kaydetti. Hamburg'un İsveçli oyuncusu Albin Ekdal, 33. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
 
Beşiktaş'ın geçen sezon elde ettiği lig şampiyonluğuna attığı 26 golle katkı veren 31 yaşındaki Gomez, Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 5. kez fileleri havalandırdı.
 
Wolfsburg'un devre arasında Mainz 05'ten kadrosuna kattığı milli futbolcu Yunus Mallı, yeşil-beyazlı formayla çıktığı ilk resmi maçında 80 dakika görev yaptı.
 
Bu sezon Bundesliga'daki 5. galibiyetini alan Wolfsburg, puanını 19'a çıkardı. Ligdeki 10. mağlubiyetini yaşayan Hamburg ise 13 puanda kaldı.

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