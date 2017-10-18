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Golden State Warriors: 121 Houston Rockets: 122

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2017-18 sezonunun ilk gününde Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors'ı 122-121 yendi.

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NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. 2016-17 sezonunu şampiyon  tamamlayan Golden State Warriors ile Houston Rockets arasındaki mücadele büyük  heyecana sahne oldu. 6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets, Warriors  deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.

Rockets'ı galibiyete, 27 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynayan James  Harden, 24 sayı kaydeden Eric Gordon ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten P.J. Tucker  taşıdı. Rockets'ın bu sezon kadrosuna kattığı all-star oyun kurucu Chris Paul ise  4 sayı, 11 asist ve 8 ribauntluk katkı yaptı.

Warriors cephesinde Kevin Durant'in 20 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4  blok, Stephen Curry'nin 22 sayı, 5 ribaunt, Nick Young'ın 23 sayı ve Draymond  Green'in 9 sayı, 13 asist, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Hayward sakatlandı, Cavaliers kazandı

2017-18 sezonunun açılış maçı, Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu  LeBron James ile 3 yıl James'in yanında oynadıktan sonra bu sezon Boston  Celtics'e giden Kyrie Irving'i, karşı karşıya getirdi.

Geçen yılın finalisti Cavaliers, seyircisi önünde oynadığı  karşılaşmayı 102-99 kazandı. Celtics'in bu sezon kadrosuna kattığı all-star  oyuncu Gordon Hayward'ın, ilk çeyrekte sol ayak bileği kırıldı.

29 sayı, 16 ribaunt ve 9 asistle maçı tamamlayan James, "triple  double"ı kaçırdı. Cavaliers'ta Kevin Love 15 sayı, 11 ribaunt, Derrick Rose ise  14 sayılık katkıda bulundu. Bu sezon Cavaliers'a giden milli basketbolcu Cedi  Osman, süre alamadı.

Celtics'te Irving 22 sayı, 10 asist ve çaylak oyuncu Jayson Tatum 14  sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı. Jaylen Brown ise 25 sayı, 6 ribaunt  üretti.

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