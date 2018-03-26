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Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr: Stephen Curry, play-off ilk turunda oynayamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Golden State Warriors'ın başantrenörü Steve Kerr, sakatlanan all-star oyun kurucu Stephen Curry'nin, play-off ilk turunda oynayamayacağını söyledi.

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Kerr, basın toplantısında, 6 maç kaçırmasına sebep olan sağ ayak  bileği sakatlığı sonrası 23 Mart'taki Atlanta Hawks karşılaşmasında da sol diz iç  yan bağlarında hasar oluşan Curry'nin, dönüş tarihine ilişkin soruları yanıtladı.

Warriors ile 2015 ve 2017'de şampiyonluk yaşayan Kerr, "Play-off ilk  turunda oynaması mümkün değil. Kendimizi, onsuz oynamaya hazırlamalıyız. İyi olan  şu ki daha önce benzeri durumları aştık." ifadelerini kullandı.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden takımını 22 maçta yalnız bırakan Curry  ise sahalara en kısa zamanda dönmeye çalışacağını belirterek, "Umarım daha erken  sağlığıma kavuşup koçu yanıltırım." yorumunu yaptı.

Curry, bu sezon 26,4 sayı, 6,1 asist ve 5,1 ribaunt ortalamalarıyla  oynuyor.

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