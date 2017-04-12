GollerCepte’de en çok Cenk Tosun’un golü izlendi

Spor Toto Süper Lig’in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell’in GollerCepte uygulamasında 27. haftanın en popüler golü Beşiktaş’ın yıldızı Cenk Tosun’dan geldi. GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında atılan 36 gol, 117 bin 505 kez izlenirken siyah-beyazlıları Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçiren gol, 16 bin 289 kez takip edildi.



64 bin kişi izledi

Geçen sezon toplamda 6 milyon 232 bin 388 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma Trabzonspor-Beşiktaş maçı oldu. Trabzon’da oynanan ve 4-3 konuk ekibin kazandığı maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 63 bin 962 kez izlendi.



En çok izlenen video: ‘Igor Tudor hangi futbolcuya kızdı?’

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 27. haftasındaki karşılaşmalar toplam 130 bin 641 kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu ‘Igor Tudor hangi futbolcuya kızdı?’ oldu. Bu video, uygulama üzerinden 12 bin 102 kişi tarafından izlendi.



Tüm operatörlere açık

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.



Android: bit.ly/goller-cepte

iOS: bit.ly/goller_cepte