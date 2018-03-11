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Gomis, Alex'in rekorunu kırmak istiyor

Galatasaray'da bir sezonda en çok atan gol yabancı futbolcu unvanını geçen hafta eline geçiren Bafetimbi Gomis'in hedefi gollerine devam etme peşinde...

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Galatasaray'da bir sezonda en çok atan gol yabancı futbolcu unvanını geçen hafta eline geçiren Bafetimbi Gomis'in hedefi gollerine devam etmek.

Şu ana kadar ligde 24 gol kaydeden Fransız yıldız tek başına Konyaspor'un takım halinde ligde elde ettiği gol sayısını geçmiş durumda. Yeşil-beyazlılar bu sezon ligde toplam 23 gol atabildi. Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü, Konyaspor ağlarını da sarsarak, Süper Lig'de en çok gol atan (28) yabancı unvanının sahibi olan Alex de Souza'yı da bir önce geride bırakmak istiyor.

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