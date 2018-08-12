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Gomis, Feghouli ve Belhanda'ya rest! 'Kulüp bulun'

Galatasaray yönetimi, ödeme konusunda yardımcı olmazlarsa Gomis, Feghouli ve Belhanda'ya kapıyı gösterecek.

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Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim tarafından Ankaragücü maçında yedek soyundurulan Gomis, Feghouli ve Belhanda'yı satılığa çıkarıyor. Cim-Bom zam krizi çıkaran Fransız golcüsü Gomis ile beraber Belhanda ve Feghouli'yi de gözden çıkardı. Buna gerekçe olarak ise oyuncuların yüksek maliyetleri gösterildi. 
 
Dövizdeki son hareketlilik sonrası ödemelerde zorlanan sarı-kırmızılı yönetim, Gomis, Feghouli ve Belhanda'nın menajerlerini İstanbul'a davet etti. Sarı-kırmızılılar, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Dövizdeki dalgalanma sonrası sıkıntılarımız arttı. Bizim futbolculara bu paraları ödeyecek durumumuz yok. Bu konuda isteyen istediği yere gidebilir. Siz de başınızın çaresine bakın. Oyunculara kulüp bulun. İyi tekliflere kapımız açık. Futbolcular burada kalacaksa ödeme takvimi konusunda bize yardım etmek zorundalar" mesajını verecekleri öğrenildi.
 
Böylece Galatasaray Yönetimi, bu futbolcuların menajerlerinden oyuncularına en kısa sürede kulüp bulmalarını isteyecek, futbolculara, "Kendinize kulüp bulun" mesajını gönderecek.
 
Kaynak yaratacak
 
Galatasaray'da Gomis ve Belhanda 3 milyon 350 euro, Feghouli 3 milyon 850 euro net kazanıyor. Primlerle beraber futbolcuların kulübe yıllık maliyeti daha da artıyor. Cim-Bom, bu isimlerin satışına göre transfer için kaynak yaratacak ve Fatih Terim'in istediği transferleri gerçekleştirebilecek. (Milliyet)

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