Gomis için Çinliler atağa geçti

Galatasaray forması altında attığı 29 golle rekorları alt üst eden Bafetimbi Gomis için taraftarları üzecek bir haber geldi. Mali şartlar ve aldığı astronomik teklif yüzünden Gomis’le vedalaşılabileceği öğrenildi. UEFA’nın Finansal Fair Play kurallarına takılarak ‘Sattığın kadar oyuncu al’ yaptırımıyla karşı karşıya kalan Mustafa Cengiz yönetimi, şu ana kadar kulübe gelen tek resmi teklifi değerlendirme kararı aldı.

Bu transfer için çok ısrarcı olan Çinliler’in ilk teklifinin 10 milyon Euro olduğu öğrenildi. Fransız yıldız için en az 15 milyon Euro’luk bir teklif bekleyen Sarı-Kırmızılılar, Uzak Doğu temsilcileriyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Menajerler aracılığıyla devam edecek görüşmelerde orta yol bulunmaya çalışılacak.

2.5 MİLYON EURO’YA ALINDI

Eğer Çinliler, G.Saray’ın istediği 15 milyon Euro rakamına yaklaşırsa, Fatih Terim’le görüşülerek transfere onay verilmesi planlanıyor. 33 yaşındaki futbolcu, sezon başında Swensea’dan 2.5 milyon Euro’ya kadroya katılmıştı. Hem yaşı hem büyük maçlarda etkisiz kalması hem de Çinliler’in cazip teklifine sıcak bakması nedeniyle Gomis’e izin çıkabileceği konuşuluyor.