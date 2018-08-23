Gomis resmen Al-Hilal Saudi Football Club'ta!
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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