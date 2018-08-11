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Gomis: Son haftalarda iyi bir performans gösteremedim

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Ankaragücü maçında yedek beklettiği Bafetimbi Gomis, 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

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Ankaragücü maçında Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yedek beklettiği Bafetimbi Gomis, 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

''ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY''

Yedek kalmasını performansına bağlayan Gomis, ''Kazanarak başlamak çok önemliydi. Ankara zor bir deplasman. Önemli olan Galatasaray. Hepimiz takımın iyiliği için çalışıyoruz. Son haftalarda iyi bir performans gösteremedim ve bu yüzden yedek kaldım. Dediğim gibi önemli olan Galatasaray. Çok daha güçlü bir şekilde geri dönmeye çalışacağım. Bana düşen bu.'' şeklinde konuştu. 

(Sporx)

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