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Gomis, takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El-Hilal transfer olan Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

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Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekibin akşam yaptığı idmanı ziyaret eden Gomis, teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet, takım arkadaşları ve kulüp çalışanları ile vedalaştı.
 
Antrenmanın ardından saha içinde bir konuşma yapan Fransız futbolcu, Galatasaray'a başarı diledi.

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